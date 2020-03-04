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تعرف على أسعار الدولار في 11 بنكا بنهاية تعاملات الأربعاء

04:44 م الأربعاء 04 مارس 2020
تعرف على أسعار الدولار في 11 بنكا بنهاية تعاملات الأربعاء

دولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.61 جنيه، و15.71 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك الإسكندرية عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والبركة عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

الدولار الأهلي المصري قناة السويس أسعار الدولار

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