القابضة الكيماوية تسعى لتحويل "النصر للأسمدة" إلى منطقة حرة خاصة

كتبت- شيماء حفظي:

قال عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكمياوية، لمصراوي، إن الشركة تسعى لتحويل شركة النصر للأسمدة إلى منطقة حرة خاصة.

وأضاف مصطفى، أن شركة النصر للأسمدة، تنفذ خطة للتطوير، وتعمل حاليا على إنهاء إجراءات تخصيص حصة الغاز للمصانع، والحصول على الموافقات اللازمة لتحويلها لمنطقة حرة خاصة.

والمنطقة الحرة الخاصة، تقتصر على مشروع واحد، ويحدد قانون الاستثمار محددات إنشاء المنطقة الحرة الخاصة، كأن يكون موقع المشروع مؤثرا بالنسبة لاقتصادياته (كالقرب من مصادر المواد الخام) أو يكون الموقع يتفق مع طبيعة النشاط كمشروعات النقل البحرى أو صوامع الأسمنت.

ويمكن لأي مشروع أن يتحول للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وذلك بشرط أن يكون المشروع قد بدأ نشاطه بالفعل وألا تقل صادراته عن 50% من إنتاجه، بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار.

وينظم قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عمل كل من المناطق الحرة العامة والخاصة، ويوجد في مصر نحو 164 مشروعا يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.

وبحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار، يتمتع المشروع المقام بهذا النظام بنفس المزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المشروعات المقامة فى المناطق العامة، ويكون الإشراف الإداري عليها من أقرب منطقة حرة عامة.

ومن أهم الامتيازات التي وفرها القانون إعفاء المشروعات من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الرسوم حيث لا تخضع هذه المشروعات إلا لرسم سنوي في حدود 1% من قيمة السلع الداخلة للمنطقة أو الخارجة منها لحساب المشروع.

وفى حالة المشروعات الخدمية يصل هذا الرسم إلى 3% من القيمة المضافة التى يحققها المشروع، و يسمح للمشروعات العاملة بتحويل أرباحها أو إعادة خروج رأس المال الأصلي للمشروع دون قيود.

وتأسست شركة النصر للأسمدة والصناعات الكمياوية سيمادكو، عام 1946 وتعمل في إنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية والمنتجات الكيماوية الوسيطة، وتمتلك 6 مصانع، بالإضافة إلى الورش والمحاجر لإمداد الشركة بالحجر الجيري.

وتسعى الشركة لزيادة صادراتها خلال العام المالي الجاري، التي بلغت العام المالي الماضي نحو 93 مليون جنيه.

وتنفذ شركة النصر للأسمدة، خطة لتطوير مصانعها، حيث وقعت في أغسطس الماضي، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع للأمونيا بالسويس بالتعاون مع شركة بنشمارك باور انترناشونال بتكلفة تقديرية 600 مليون دولار.

وتختص المذكرة بالتعاون بين الطرفين لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا بطاقة إنتاجية 1200 طن يوميا في المرحلة الأولى يتم مضاعفتها بالانتهاء من المرحلة الثانية، وذلك بتكلفة تقديرية نحو 600 مليون دولار.

ووفقا لمذكرة التفاهم، تمنح شركة النصر لشركة المشروع قطعة أرض غير مستغلة بمساحة حوالي 460 ألف متر مربع لإقامة المصنع عليها وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما، وتقع بنطاق مجمع مصانع الشركة بمنطقة عتاقه بمحافظة السويس.