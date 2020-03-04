نيفين جامع متحدثة بالمنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي في أبريل المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قالت الغرفة التجارية العربية البرازيلية، في بيان اليوم الأربعاء، إن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ستكون بين المتحدثين في نسخة العام الحالي من المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي والذي سيعقد بمدينة ساو باولو البرازيلية.

وأضافت أنه سيتخلل المنتدى كلمة لكل من نيفين جامع، وحصة سعد العبد الله السالم الصباح رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب، وأحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، ويوسف حسن خلاوي، أمين عام الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، كما أكد خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، حضوره في المنتدى.

وذكرت الغرفة أن من المتوقع أن يحظى المنتدى بحضور ممثلين من الجهات الحكومية البرازيلية والعربية، بما في ذلك عدد من المؤسسات العاملة ضمن القطاعات الرئيسية والتي تشمل الأعمال الزراعية، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والسياحة، والابتكار، والخدمات اللوجستية، ومنتجات وخدمات الحلال.

وسيتخلل المنتدى مجموعة من الحلقات النقاشية، تغطي موضوعات لها علاقة بالأعمال والتطورات العالمية التي تخلق تأثيرات اقتصادية، والتنمية المستدامة، والأمن الغذائي، والتغيرات الديموجرافية والسلوكية، حيث ستسلط الحلقات النقاشية الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية المحتملة، وفقا للبيان.

وقال روبينز حنون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: "المنتدى يعتبرمنصة تفاعلية رئيسية، تجمع الشركات العالمية تحت سقف واحد، لتتمكن من استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المحتملة".

وأضاف: "سيشهد المنتدى توقيع اتفاقيات ثنائية بالإضافة إلى الإعلان عن جائزة المستثمرين العرب، والتي تهدف إلى الاعتراف بالمساهمات الكبيرة التي يقدمها رواد الأعمال العرب والبرازيليين في مجال التجارة".

وبلغت الصادرات من البرازيل إلى 22 دولة مسجلة ضمن جامعة الدول العربية حوالي 12.2 مليار دولار في عام 2019 بزيادة تصل إلى 6.3% عن العام السابق، وهو ما رفع العالم العربي من خامس إلى ثالث أهم شريك تجاري خارجي للبرازيل، مباشرة بعد الصين والولايات المتحدة، وفقا للبيان.