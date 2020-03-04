مصر الجديدة للإسكان.. من طرح البورصة للتطوير الذاتي (تسلسل زمني)

كتبت- شيماء حفظي:

غيرت وزارة قطاع الأعمال العام، توجهها في تطوير محفظة أراضي شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أكثر من مرة على مدى عامين.

ويطرح مصراوي، تسلسلا زمنيا لخطة الوزارة لتطوير مصر الجديدة للإسكان، وملامح المقترح الأخير للتطوير.

1- في 2018 ظهر اسم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ضمن القائمة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية، وتقرر طرح حصة 32% من أسهم الشركة في البورصة لتقليص حصة الحكومة في الشركة والخروج من قانون قطاع الأعمال العام.

2- عدلت الوزارة هذا المقترح، ليتضمن تقسيم نسبة الطرح إلى 10% لمستثمر استراتيجي ونحو 15% للطرح في البورصة، وجرى الإعداد بشكل أساسي لعملية الطرح الاستراتيجي.

3- في 2019 أعلنت الشركة اتجاهها للشراكة مع مطور عقاري لديه خبرة في السوق والتطوير العقاري، لإدارة الشركة مقابل حصة في الشركة، وفتحت نقاشا مع المطورين العقاريين حول الأمر.

4- بعد عدد من المداولات، أعلنت الشركة توصلها لصيغة للتعاقد المزمع طرحه على المطورين العقاريين لاختيار شركة لتطوير أراضي مصر الجديدة للإسكان، والتي تصل إلى 28 مليون مرت مربع.

5- مع بداية 2020 أعلنت الشركة أن 4 مطورين عقاريين لديهم اهتمام حقيقي بالشراكة لإدارة مصر الجديدة للإسكان.

6- تفاجئت الشركة بأن أحدا لم يقدم عرضا رسميا في المزايدة التي طرحتها لاختيار شريك بالإدارة، وقال مسؤولو الوزارة إنهم لم يتوقعوا ذلك خاصة وأنهم استجابو لعدد كبير من مطالب شركات القطاع الخاص.

7 – كانت تراهن الشركة على عملية الطرح الاستراتيجي، كوسيلة لتطبيق فكر القطاع الخاص في التطوير العقاري، والاستعانة بشريك لديه خبرة يمكنها من تطوير أراضيها بدلا من بيعها.

8- أبدت بعض الشركات الخاصة استعدادها لإعادة النظر في العرض حال عدلت شركة مصر الجديدة بعض بنود التعاقد.

9 – لكن الشركة قررت التراجع عن طرح حصة المستثمر الاستراتيجي، وكذلك إلغاء طرح حصة بالبورصة، وقالت إنها لن تكون بحاجة إلى تخفيض ملكيتها في الشركة لتكون في قانون الشركات 159 بعد التعديلات التي تتم على قانون قطاع الأعمال العام 203.

10 - ونتيجة لعزوف شركات التطوير العقاري عن المزايدة، قررت الوزارة تغيير استراتيجية تطوير الشركة من الاعتماد على شريك، إلى التطوير الذاتي مع احتفاظها بحصتها البالغة 72%.

11 – تعمل الشركة حاليا على إعداد خطة تطوير بديلة قالت إنه سيتم الإعلان عنها قريبا.

12- كجزء من نشاطها، تعمل الشركة حاليا على بيع عدد من الأراضي لزيادة السيولة وتخفيض المديونيات وتعظيم الربحية، كما أنشأت مدينة هليوبوليس الجديدة، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات عليها.

13 – تجهز الشركة للدعوة لجمعية عمومية غير العادية لتعديل النظام الأساسي في الشركة وإضافة "التطوير العقاري وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية"، في إطار التطوير.

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.

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