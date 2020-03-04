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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأبعاء 4-3-2020

11:36 ص الأربعاء 04 مارس 2020
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأبعاء 4-3-2020

سوق خضراوات

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 2 و2.8 جنيه، وسعر كلو البصل بين 3 و6 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الكيلو الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و2.8 جنيه.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

الجزر بين 2 جنيه و4 جنيهات

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و6 جنيهات.

أسعار الخضر أسعارالفاكهة البصل البطاطس الطماطم

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