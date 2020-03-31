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تبدأ من 10 جنيهات للكيلو.. تعرف على أسعار بلح رمضان هذا العام

04:28 م الثلاثاء 31 مارس 2020
تبدأ من 10 جنيهات للكيلو.. تعرف على أسعار بلح رمضان هذا العام

بلح

كتبت - شيرين صلاح:

استقرت أسعار البلح هذا العام في الأسواق مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، عند نفس مستوياتها العام الماضي، بحسب ما ذكره تجار تحدثوا لمصراوي.

قال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار البلح استقرت هذا العام عند نفس مستوياتها العام الماضي دون تغير.

ويتراوح سعر كيلو البلح الشعبي بين 10 و16 جنيها، وسعر كيلو البلح المتوسط بين 20 و30 جنيها، وسعر كيلو البلح الفاخر بين 48 و60 جنيها، بحسب ما ذكر ربيع السيد، تاجر بلح بأحد أسواق منطقة حدايق حلوان.

وقال ربيع إن الإقبال على الشراء حتى الآن يعد جيدًا "لسه فاضل 25 يوم على رمضان والناس بتيجي تشتري بالكميات مني".

وبحسب ربيع، فإن الإقبال متزايد على شراء البلح الشعبي والمتوسط، نظرًا لأنهما في متناول الجميع.

وتوقع نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية أن يرتفع الإقبال على شراء جميع المنتجات قبل رمضان بأسبوع.

أسعار بلح بلح شهر رمضان

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