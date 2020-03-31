التجاري وفا بنك إيجيبت يطلق بطاقة الخصم المباشر "معاكي" للسيدات

كتبت- منال المصري:

أعلن التجاري وفا بنك إيجيبت، عن إطلاق أول بطاقة خصم مباشر مخصصة للسيدات "معاكي" تماشيا مع استراتيجية البنك في مجال الشمول المالي ودعم المرأة اقتصادياً.

وأشار البنك في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن إطلاق المبادرة تاتي مع شهر المرأة، وتمنح "معاكي" تجربة متميزة لعملاء البنك من السيدات، من خلال تقديم مجموعة من المزايا التي تشمل جميع الاهتمامات الخاصة بالمرأة من تسوق، وتجميل، وعيادات طبية، وأنشطة رياضية، ضمن العديد من المجالات الأخرى، والتي تجدد كل شهر لضمان رضاء جميع الأذواق إضافة إلى عروض الكاش باك والخصومات المستمرة.

وأوضح البنك أن عميلة بطاقة "معاكي" تسطيع لأول مرة في البنوك اختيار تصميم البطاقة ضمن تصميمين مختلفين كبداية، كما ينوي البنك إضافة تصميمات جديدة أخرى قريباً لتناسب شخصية كل امرأة.

أما العملاء من الرجال فيمكنهم استخراج بطاقات إضافية للأم، أو الزوجة، أو الأخت، بجانب التحكم في حد البطاقات حسب نوعها وتصنيف شريحة البطاقة الخاصة به (الذهبي – برستيج – بريميير).

وبحسب البنك، لا تقتصر مبادرات البنك في شهر المرأة على طرح البطاقة فقط، بل عمل التجاري وفا بنك إيجيبت على دعم وتمكين المرأة على مختلف الأصعدة إيماناً منه بدورها الفعال وتأثيرها على المجتمع ككل، خاصةً وأنها قائمة على إعداد الأجيال ومن ثم فهي تستحق التقدير والتمكين بشكل مستدام.

ويتعاون البنك للعام الثالث مع مؤسسة مصر الخير حيث وجه المبالغ المخصصة لهدايا الموظفات لليوم العالمي للمرأة من أجل فك كرب الغارمات، علاوة على ذلك، تعاون البنك مع بنك الكساء المصري من خلال حملة " فرَّح أم متعرفهاش" في مختلف المحافظات، والتي هدفت إلى التبرع بملابس قبل عيد الأم.



كما أطلق وفا بنك إيجيبت أنشطة داخلية لموظفات البنك مثل مسابقة "سوبر وومان" حيث ستحصل أربع فائزات على أربع جوائز بنهاية شهر مارس، وفقًا للبيان.

كما نظم البنك جلسات لموظفات البنك حول كيفية الحفاظ على البشرة واستخدام مستحضرات التجميل كروتين يومي للعناية بالجسم والبشرة، وأحدث صيحات الموضة وتقديم نصائح للحصول على مظهر أكثر أناقة.