أرقام الموازنة الجديدة تكشف.. الأجور الحكومية تزيد النصف في 4 سنوات (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات وزارة المالية، أن الزيادة في إجمالي الإنفاق على الأجور الحكومية خلال آخر 4 سنوات، وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل بنحو بقيمة 109.5 مليار جنيه بنسبة 48.6%.

وبحسب بيانات وزارة المالية، من المتوقع أن يصل مخصصات إجمالي الأجور والتعويضات في الموازنة العامة للدولة لعام 2020-2021 إلى 335 مليار جنيه مقابل نحو 225.5 مليار جنيه تم إنفاقها بالفعل على هذا البند في عام 2016-2017.

وقال محمد معيط وزير المالية، في بيان للوزارة أمس الاثنين، إن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة 11.3%.

وأضاف أن زيادة الأجور تعود إلى صرف العلاوات الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة المدنية، و12% من المرتب الأساسي لغير المخاطبين بحد أدنى 75 جنيها، والحافز الإضافي الذي يتراوح بين 150 و375 جنيها.

وذكر الوزير أن مخصصات الأجور في موازنة العام المقبل راعت ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة 75% في بدل المهن الطبية الذي يصرف للأطباء، وهيئات التمريض بقيمة 2.25 مليار جنيه.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور الإنفاق على الأجور الحكومية في آخر 5 سنوات، بما فيها المخصص للأجور بموازنة العام المالي المقبل، وذلك بحسب بيانات وزارة المالية.