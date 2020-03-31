مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.76% إلى مستوى 9539 نقطة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

كما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 1.41%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.78%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 982.9 مليون جنيه، وتعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 195.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 1.1 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 2.45% إلى مستوى 9521 نقطة مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، مواصلا التراجع الحاد لليوم الثاني على التوالي.