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القابضة المعدنية تتيح مصانعها لإنتاج أجهزة تنفس صناعي "ميدترونيك" لمواجهة كورونا

01:59 م الثلاثاء 31 مارس 2020
القابضة المعدنية تتيح مصانعها لإنتاج أجهزة تنفس صناعي "ميدترونيك" لمواجهة كورونا

مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية

كتبت- شيماء حفظي:

أعلن مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن مصانع الشركات التابعة ستكون متاحة أمام المختصين في الهندسة الطبية، لتصنيع أجهزة تنفس صناعي مثل التي أتاحت تصميماتها شركة ميدترونيك العالمية.

وقال نافع، لمصراوي إنه يطرح كافة مصانع الشركة لتكون متاحة لجميع المتخصصين فى الـ biomedical engineering لتصنيع أجهزة مثيلة للجهاز الذى أتاحت شركة medtronic تصميماته دون حقوق الملكية الفكرية.

وأضاف :"أعتقد أن مصانع السيارات التابعة لنا هى الأقرب ورغم محدودية الإمكانيات التقنية بالمقارنة بمتطلبات هذا النوع من التصنيع المتخصص فنحن على أتم الاستعداد للتعاون بشتى الصور للتواصل".

وأوضح نافع لمصراوي، أنه يمكن التعاون من خلال شركات إنتاج السيارات، مشيرا إلى أنه (قرأ مقالات عن هذا) وبالفعل مرسيدس وفورد بدأتا في العمل على هذا.

وأضاف أنه "لكن أى معدات تصنيع ممكن استخدامها من شركات أخرى وفقاً للنموذج الذى يطرحه المختصون فنحن على استعداد لتوفيرها فوراً مع كافة العمالة والاحتياجات التمويلية طالما أن الهدف هو خدمة المواطنين وحفظ أرواح الملايين..الجهاز المنتج يجب أن يعتمد ويطابق المواصفات الدولية بالتأكيد قبل توزيعه".

وكانت شركة ميدترونيك " medtronics" أشهر مصنع لأجهزة التنفس الصناعي، أعلنت عن إسقاط حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأجهزة التنفس الصناعي التي تملكها، ومشاركة كل التصميمات مع الدول للبدء في تصنيعها فورا، لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، بحسب موقع قناة CNBC.

وقالت الشركة، إنها تشارك علانية مواصفات التصميم، لتمكين المشاركين عبر الصناعات لتقييم خيارات التصنيع السريع لأجهزة التنفس الصناعي لمساعدة الأطباء والمرضى الذين يتعاملون مع فيروس كورونا.

وأوضحت أن هذا القرار يتوافق مع إرشادات إدارة الغذاء والدواء (FDA) الأخيرة، ووفقًا لاستجابة الصحة العامة والطبية للوكالات الحكومية على مستوى العالم.

الجهاز الذي أعلنت الشركة مشاركته مع الدول هو PB 560، الذي تم طرحه في عام 2010 في 35 دولة حول العا

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