"CIB" يعلن إصابة مؤكدة لموظف بفيروس كورونا

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي مصر ، اكتشاف حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)لموظف بالبنك، يعمل في أحد المقرات الرئيسية.

وقال البنك في بيان على موقعه اليوم الثلاثاء، إن الموظف لم يكن له تعامل مباشر مع العملاء كما أنه حصل على إجازة إلزامية من البنك اعتبارًا من 17 مارس 2020 عقب عودة أحد أفراد أسرته من خارج البلاد .

وأضاف البنك، أن الموظف لم يكن متواجدًا في أي من فروع أو مقرات البنك خلال هذه الفترة، ولم يكن له تعامل مباشر مع أي من الموظفين أو العملاء.

ونوه البنك التجاري الدولي إلى أنه يتأبع عن كثب مستجدات فيروس كورونا، ويتواصل باستمرار مع البنك المركزي ووزارة الصحة والهيئات المختصة مناشدا موظفي وعملاء البنك إذا كان لديهم أية أسئلة حول تطورات الفيروس في مصر، زيارة موقع وزارة الصحة والسكان المخصص لذلك.

وأكد أن كافة فروع البنك البالغ عددها 207 فرعًا وشبكة ماكينات الصراف الآلي التي تشمل 1033 ماكينة، تعمل بكامل طاقتها من أجل تلبية احتياجات جميع العملاء لحين إصدار أية اشعارات أخرى من البنك المركزي المصري.

وبحسب البيان، فإن البنك اتخذ عدة إجراءات احترازية لمكافحة انتشار الفيروس، من بينها استحداث مجموعة من البروتوكولات الخاصة بالنظافة، إلى جانب توعية موظفي البنك بأفضل ممارسات النظافة الشخصية المعمول بها عالميًا.

ويمكن لعملاء البنك إتمام جميع معاملاتهم المصرفية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من المنزل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول وخدمة الإنترنت البنكية أو عبر الحسابات الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية للأعمال.

وكان أعلن البنك التجاري الدولي أول أمس الأثنين عن أن حسين أباظة الرئيس التنفيذي للبنك، قد وضع نفسه اختياريًا في الحجر الصحي المنزلى بعد وفاة أحد أفراد عائلته المقربين تأثرًا بفيروس كورونا المستجد .Covid-19.