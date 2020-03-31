شركة تتخلى عن حقوق ملكية أجهزة التنفس الصناعي لمواجهة كورونا.. فما قصتها؟

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت شركة ميدترونيك " medtronics" أشهر مصنع لأجهزة التنفس الصناعي، عن إسقاط حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأجهزة التنفس الصناعي التي تملكها، ومشاركة كل التصميمات مع الدول للبدء في تصنيعها فورا، لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، بحسب موقع قناة CNBC.

وقالت الشركة، إنها تشارك علانية مواصفات التصميم، لتمكين المشاركين عبر الصناعات لتقييم خيارات التصنيع السريع لأجهزة التنفس الصناعي لمساعدة الأطباء والمرضى الذين يتعاملون مع فيروس كورونا.

وأوضحت أن هذا القرار يتوافق مع إرشادات إدارة الغذاء والدواء (FDA) الأخيرة، ووفقًا لاستجابة الصحة العامة والطبية للوكالات الحكومية على مستوى العالم.

ما هو الجهاز؟

الجهاز الذي أعلنت الشركة مشاركته مع الدول هو PB 560، الذي تم طرحه في عام 2010 في 35 دولة حول العالم.

وبحسب الشركة، فإن جهاز التنفس الصناعي يمكن استخدامه في مجموعة من إعدادات الرعاية، بالإضافة إلى تقنيته وتصميمه، تجعلانه حلًا قويًا للتنفس، للمصنعين والمخترعين والشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية التي تسعى إلى تكثيف تصميم وإنتاج أجهزة التنفس الصناعي بسرعة.

وأرفقت الشركة أدلة ووثائق متطلبات التصميم، ووثائق التصنيع، والمخططات عبر موقع الشركة “Medtronic.com/openventilato ، حيث تتوفر مواصفات التصميم PB 560 اليوم، وسيتبع رمز البرنامج والمعلومات الأخرى قريبًا.

وجهازPB 560 عبارة عن جهاز تنفس صغير الحجم وخفيف الوزن ومحمول يوفر دعمًا لمجرى الهواء لكل من البالغين والأطفال، يمكن استخدامه في الإعدادات السريرية وفي المنزل ويوفر الدعم التنفسي المحمول.

خلفية القرار

وقالت الشركة، إن قرارها بالتخلي عن حقوق ملكية تصنيع الجهاز، نتيجة إدراكها للحاجة الماسة لأجهزة التنفس الصناعي كأجهزة منقذة للحياة في مواجهة عدوى COVID-19.

وأضافت :"نحن نعلم أن هذه الأزمة العالمية تحتاج إلى استجابة عالمية، على مدى الأسابيع القليلة الماضية، قمنا بزيادة إنتاج أجهزة التنفس Puritan Bennett ™ 980".

وقال نائب الرئيس التنفيذي بوب وايت في بيان "نحن نعلم أن هذه الأزمة العالمية تحتاج إلى استجابة عالمية". "من خلال المشاركة العلنية لمعلومات تصميم PB 560 نأمل في زيادة الإنتاج العالمي لحلول التنفس لمحاربة كورونا"، بحسب مجلة فوربس.

وقالت إريك وينكلز المتحدثة باسم شركة ميدترونيك لفوربس: "لدينا تعاون مستمر مع شركة Tesla حول أجهزة التنفس الصناعي التي تمتد من تصنيع مكونات أجهزة التنفس الصناعي إلى إنتاج أجهزة التنفس الصناعي على نطاق كامل، نأمل أن يأتي شيء من هذا التعاون ولكن ليس لدينا أي تفاصيل أخرى لتقديمها في الوقت الحالي."

ماذا نعرف عن الشركة

تأسست الشركة في عام 1949 وتتخذ من دبلن العاصمة الأيرلندية، مقراً لها، وهي شركة رائدة في التكنولوجيا الطبية في العالم، تصل عملياتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، وتقدم تقنيات وحلول لعلاج مجموعة واسعة من الحالات الطبية بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي والعصبية والعمود الفقري، والسكري.

ويتولى منصب الرئيس النتنفيذي لها الأمريكي من أصل بنجلاديشي عمر إشراق منذ 2011، ومقرر يتقاعد كرئيس تنفيذي في 26 أبريل 2020 لكنه سيظل رئيسًا لمجلس الإدارة.

وتمكنت الشركة العام الماضي، من تحقيق إيرادات بقيمة 30.6 مليار دولار، وصافي تدفقات نقدية بقيمة5.9 مليار دولار، وفقا لتقرير مجلس إدارة الشركة المنشور على موقعها الإلكتروني.

وبحسب تقرير لمجلة فوربس، تسهم أربع قطاعات في إيرادات الشركة وهي: مجموعة القلب والأوعية الدموية، ومجموعة علاجات المشاكل العصبية، ومجموعة العلاجات العمود الفقري والدماغ والجهاز العضلي، ومرض السكري.

وشكلت مجموعة القلب، 38% من إجمالي إيرادات الشركة العام الماضي، بقيمة 11.5 مليار دولار.

واستثمرت الشركة العام الماضي 2.3 مليار دولار في قطاع البحوث والتطوير، و142 مليون دولار لتدريب 83 ألف خبير طبي.