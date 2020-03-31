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أسعار الذهب بمصر تواصل هبوطها الحاد.. والجرام يخسر 25 جنيها في يومين

12:29 م الثلاثاء 31 مارس 2020
أسعار الذهب بمصر تواصل هبوطها الحاد.. والجرام يخسر 25 جنيها في يومين

مشغولات ذهبية

كتبت - شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، حيث فقد الجرام 13 جنيها من قيمته دفعة واحدة.

وهوت أسعار الذهب في السوق المحلي، أمس، بقيمة 12 جنيها في الجرام، ليصبح مجموع ما خسره الذهب في السوق المحلي على مدار يومين 25 جنيهًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 690 جنيها مقابل 703 جنيهات، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 591 جنيها، وتراجع عيار 24 إلى 789 جنيها، والجنيه الذهب إلى 5520 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم تراجعا بنحو 17.7 دولار بنسبة 1.10% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، لتسجل 1604 دولارا للأوقية، في الساعة الثانية عشرة و20 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

مشغولات ذهبية أسعار الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 21

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