مبيعات شهادة الـ 15% تلامس 40 مليار جنيه ببنكي الأهلي ومصر في 10 أيام

كتبت - منال المصري:

اقتربت حصيلة مبيعات الشهادة 15% من 40 مليار جنيه، في بنكي الأهلي ومصر، في أول 10 أيام لطرح الشهادة.

وسجلت مبيعات الشهادة 39.2 مليار جنيه في بنكي الأهلي ومصر من بدء طرحها وحتي يوم أمس الاثنين بحسب ما قاله مسؤولو البنكين لمصراوي.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، يوم الأحد قبل الماضي، طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لمصراوي، إن إجمالي مبيعات الشهادة 15% قفزت إلى 28 مليار جنيه منذ بدء طرحها بداية الأسبوع الماضي وحتى أمس الاثنين .

وأشار أبوالفتوح إلى أن عدد العملاء المستفيدين من الشهادة بلغ 142 ألف عميل بين عملاء للبنك وخارج عملاء البنك، أن أغلب مبيعات الشهادة تمت إلكترونيا.

وقال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن إجمالي مبيعات شهادة الادخار لأجل عام واحد ذات العائد 15% بلغت 11.3 مليار جنيه خلال أسبوع من بدء طرح الشهادة وحتى أمس الاثنين.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.