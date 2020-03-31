بعد وقف تسجيلها عبر المحصل.. 3 طرق لقراءة عداد الغاز و4 لسداد الفواتير

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة بتروتريد، إنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد سيتم إيقاف أخذ قراءة عدادات الغاز الطبيعي من داخل المنازل مؤقتا، للحفاظ على الصحة العامة، بحسب بيان من وزارة البترول أمس الاثنين.

ويرصد مصراوي أبرز طرق إدخال قراءة عداد الغاز وأيضا تسديد قيمة الفاتورة، بعد وقف القراءة من داخل المنازل، وذلك وفقا لما أعلنته الشركة.

أولا: لتسجيل قراءة العداد:

1- استخدام موقع الشركة لتسجيل القراءة https://www.petrotrade.com.eg/web/enq.html

2- عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي على الموبايل (5727)، والأرضي (09000727) لتسجيل قراءة العداد، ومعرفة قيمة الفاتورة فقط.

3- تسجيل القراءة عن طريق خط خدمة العملاء بالشركة من أي محمول على (1122).

ثانيا: سداد الفاتورة:

1- عن طريق المحصل عند مروره للتحصيل من خارج المنازل.

2- استخدام موقع الشركة للسداد https://www.petrotrade.com.eg/web/paymentb.html

3- السداد عن طريق منافذ البيع أو التجار الذين يحملون العلامات التالية (فوري- ممكن- بي- مصاري- خدماتي- أمان).

4- عن طريق الفون كاش لعملاء البنك الأهلي المصري.