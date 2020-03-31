السهام: 24.5% زيادة بالمنتجات البترولية المنقولة بأسطول الشركة في 2019

كتب- مصطفى عيد:

قال أحمد عبد المطلب رئيس شركة السهام البترولية، إن الشركة قامت خلال عام 2019 بنقل أكثر من 10 ملايين لتر من المنتجات البترولية يوميا (بنزين بجميع أنواعه- سولار- مازوت- زيت خام- بتروكيماويات- وغيرها من المنتجات) بزيادة نسبتها 24.5% على العام السابق بواسطة أسطول الشركة.

وأضاف عبد المطلب أن أسطول الشركة يتضمن 427 سيارة مجهزة ومزودة بأحدث أجهزة للتتبع "GPS"، حيث تم دعم الأسطول من خلال إدخال 10 سيارات جديدة، مع العمل على رفع الكفاءة الفنية للأسطول من خلال تطبيق برامج الصيانة الوقائية وفقاً لجداول زمنية محددة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة لشركة السهام البترولية لاعتماد الأعمال لعام 2019 بالفيديوكونفرانس، برئاسة طارق الملا وزير البترول، وحضور عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ووكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشار عبد المطلب إلى دور الشركة في نقل المنتجات البترولية إلى الشركات المختلفة للقيام بدورها في خدمة المشروعات القومية مثل إنشاء الطرق الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر أنه تم نقل حوالي 961 ألف طن من البوتاجاز وهو ما يمثل حوالي 66% من إجمالي ما تم نقله على مستوى الجمهورية خلال العام الماضي، بالإضافة إلى التوسع فى نشاط تجميع الزيوت المستعملة والمخلفات الهيدروكربونية وتنقيتها من المياه والشوائب.

وأكد عبد المطلب حرص شركته على التحسين المستمر لأنشطة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على بيئة العمل، وتدريب السائقين بالمراكز المعتمدة على برامج القيادة الآمنة وكيفية التعامل مع المنتجات البترولية.

وأوضح أن الشركة استقدمت جهاز محاكاة لتدريب السائقين من إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة في هذا المجال بهدف استخدام التكنولوجيا في تطوير ورفع كفاءة وأداء السائقين من خلال سيناريوهات لحظية تختبر ردود أفعال السائقين في حالات الطوارئ أثناء القيادة.

وأكد وزير البترول، خلال الاجتماع، أهمية التطوير المستمر لمنظومة نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية بهدف استدامة تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلي وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة.

وأشار إلى ضرورة التدريب المستمر للكوادر البشرية المسئولة عن إدارة أنشطة النقل والتوزيع وتوعيتهم بأهمية العمل المطلوب وخطورته، وتوصيل هذا المفهوم لسائقي السيارات الصهريجية، وتدريبهم على برامج القيادة الآمنة وبرامج السلامة والصحة المهنية واستخدام التكنولوجيات المتطورة المطبقة عالمياً في مجال رفع كفاءة السائقين.

وقال الوزير إن العمل يجري على تحديث ورفع كفاءة أسطول نقل وتوزيع المنتجات البترولية والالتزام بتركيب أجهزة "GPS" على جميع سيارات نقل المنتجات بمختلف أنواعها بهدف إحكام الرقابة وضمان وصولها من المستودعات لأماكن الاستهلاك.