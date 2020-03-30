المركزي: 13.5% ارتفاعا بتحويلات العاملين في الخارج في النصف الأول

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنحو 1.6 مليار دولار بنسبة 13.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018-2019.

وبحسب بيان للبنك المركزي اليوم الاثنين عن ميزان المدفوعات، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 13.7 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 12 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان البنك المركزي قال في بيان سابق هذا الشهر، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال عام 2019 بنحو 1.3 مليار دولار بنسبة زيادة 5% مقارنة بما كانت عليه في عام 2018، بحسب بيانات أولية.

وأضاف المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نحو 26.8 مليار دولار في 2019، مقابل نحو 25.5 مليار دولار في 2018.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر ديسمبر 2019 بقيمة 437.1 مليون دولار بمعدل زيادة 20.1%، لتسجل نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال ديسمبر 2018.