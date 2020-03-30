الميزان التجاري البترولي لمصر يتحول للعجز في النصف الأول من 2019-2020

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي، تحول الميزان التجاري البترولي لمصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتسجيل عجز بقيمة 733.3 مليون دولار مقابل فائض نحو 150.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2018-2019.

وقال البنك في بيان عن ميزان المدفوعات اليوم الاثنين، إن تحول الميزان التجاري البترولي يعود إلى انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بنحو مليار دولار لتسجل نحو 5 مليارات دولار مقابل نحو 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الماضي.

وأضاف البنك أن تراجع الصادرات البترولية يرجع إلى انخفاض الصادرات من كل من البترول الخام والمنتجات البترولية، على الرغم من ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي.

وأشار إلى حدوث تراجع طفيف في مدفوعات الواردات البترولية بمقدار 79.7 مليون دولار لتسجل نحو 5.78 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 5.86 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018-2019.

ويعود تراجع الواردات البترولية إلى انخفاض الواردات من المنتجات البترولية بسبب وقف الاستيراد من الغاز الطبيعي اعتبارا من الربع الثاني من العام المالي 2018-2019، وارتفاع الواردات من البترول الخام.

وكان الميزان التجاري البترولي فائضا خلال العام المالي الماضي للمرة الأولى منذ السنة المالية 2012-2013، وذلك بقيمة 8.1 مليون دولار، مقابل عجز بلغ 3.7 مليار دولار في عام 2017-2018.

وفي المقابل، تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 1.4 مليار دولار ليسجل نحو 18 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 19.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018-2019.

وارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 940.9 مليون دولار لتسجل نحو 9.2 مليار دولار في النصف الأول من عام 2019-2020 مقابل نحو 8.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتمثلت أهم السلع التي ارتفعت صادراتها في الذهب، وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة والتليفزيون، والأدوية والأمصال واللقاحات وأصناف الصيدلة، والمركبات غير العضوية والعضوية، وفقا للبنك المركزي.

بينما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 490.7 مليون دولار، لتسجل نحو 27.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 27.7 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018-2019.

وتمثلت أهم السلع التي انخفضت وارداتها في حديد صب زهر، والقمح، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات، والأدوية.

وانخفض العجز في الميزان التجاري (بترولي وغير بترولي) خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى نحو 18.7 مليار دولار مقابل نحو 19.25 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجل إجمالي حصيلة الصادرات تراجعا طفيفا إلى نحو 14.25 مليار دولار مقابل نحو 14.27 مليار دولار، كما سجلت المدفوعات عن الواردات نحو 33 مليار دولار مقابل نحو 33.5 مليار دولار.