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7 مليارات جنيه لدعم المصدرين في موازنة العام المالي المقبل

04:31 م الإثنين 30 مارس 2020
7 مليارات جنيه لدعم المصدرين في موازنة العام المالي المقبل

الدكتور محمد معيط وزير المالية

كتبت – شيماء حفظي:

قررت الحكومة زيادة المخصصات المالية لمساندة الصادرات في موازنة العام المالي المقبل، لتصبح 7 مليارات جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وكانت الحكومة، أعلنت عن حزمة من الإجراءات لدعم المصدرين، بينها صرف مليار جنيه من المستحقات المتأخرة للمصدرين ضمن برنامج رد أعباء الصادرات.

وكانت الحكومة خصصت العام المالي الحالي 6 مليارات جنيه لدعم المصدرين، فيما يشكو المصدرون من تأخر الحكومة في صرف المساندة التصديرية.

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