زيادة مخصصات الصحة بقيمة 23.4 مليار جنيه بموزانة العام الجديد

كتبت- شيماء حفظي:

رفعت الحكومة مخصصات الصحة، في موازنة العام المالي المقبل 2020 – 2021، بقيمة 23.4 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الحالي.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، ارتفعت مخصصات الصحة للعام المالي المقبل، إلى 95.7 مليار جنيه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن في تصريحات سابقة، أن موازنة وزارة الصحة، ستشهد زيادة بنسبة 100% خلال العام المالي المقبل، مقارنة بمخصصات موازنة العام المالي الجاري.

وقال مدبولي، خلال اجتماع في فبراير الماضي، إنه سيتم تخصيص 5 مليارات جنيه في عام 2020-2021، لمبادرات حضّانات الأطفال، والاهتمام بالرعاية المركزة، والطوارئ بالمستشفيات.

وكشفت بيانات وزارة المالية، عن أن مخصصات قطاع الصحة بموازنة العام المالي الجاري ارتفعت بنحو 29.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 66.5% مقارنة بما تم إنفاقه على القطاع في عام 2015-2016.

وتشهد مخصصات الصحة في الموازنة العامة للدولة، زيادة منذ عام 2015 – 2016، حيث ارتفعت من 45 مليار جنيه، إلى 73.1 مليار جنيه العام المالي الحالي.

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