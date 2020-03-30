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المالية: 170 مليار مخصصات للمعاشات خلال العام المالي المقبل

04:01 م الإثنين 30 مارس 2020
المالية: 170 مليار مخصصات للمعاشات خلال العام المالي المقبل

محمد معيط

كتب- مصطفى عيد:

قدرت وزارة المالية مخصصات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات خلال العام المالي المقبل بقيمة 170 مليار جنيه.

وقال بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين إن هذه المخصصات تتضمن سداد القسط الثاني من إلتزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، متضمنة الفروق الناتجة عن صرف العلاوات الخمسة، والعلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة 14٪.

وكانت الحكومة أقرت علاوة لأصحاب المعاشات بداية من يوليو المقبل بنسبة 14%، على أن تصرف فروق العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بداية من نفس الشهر.

وتضمن قانون التأمينات الموحد الذي بدأ تطبيقه العام الجاري اتفاقية لرد إلتزامات كانت على الخزانة العامة لصالح الهيئة.

وألزم القانون، الخزانة العامة للدولة بتقسيط قيمة أموال التأمينات على 50 سنة، بواقع 160.5 مليار جنيه قسطًا سنويًا يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنويًا.

وزارة المالية المعاشات العام المالي المقبل العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات قانون التأمينات

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