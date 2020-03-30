المصرية للاتصالات: انتظام توزيع شرائح التابلت للطلاب بالإدارات التعليمية (صور)

كتب-علاء حجاج:

بدأت الشركة المصرية للاتصالات صباح اليوم الاثنين في تسليم طلاب الصف الأول الثانوي شرائح التابلت داخل الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى محافظات مصر.

وقال بيان من الشركة إنها اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب وأولياء الأمور وكذا الموظفين، وذلك تفاديًا لتكدس الطلاب وأولياء الأمور في فروع ومراكز مبيعات الشركة حرصًا على سلامتهم في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الشركة أن فرق عمل من موظفي المبيعات تواجدوا في هذه الإدارات التعليمية، بحيث يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على الشريحة بسهولة من أقرب إدارة تعليمية أو أقرب مدرسة تحددها لهم الإدارة التعليمية، دون الحاجة للتزاحم أو التكدس أمام فروع ومراكز مبيعات الشركة.