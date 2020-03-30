الإمارات تخفض أسعار الوقود خلال شهر أبريل

القاهرة- وكالات:

ذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن شركات توزيع الوقود بالإمارات اليوم الأحد أعلنت خفض أسعار البنزين بنسب وصلت إلى 11.7% بداية من أبريل المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الأسعار الجدية أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وبحسب الصحيفة سجل سعر لتر بنزين من نوع «سوبر 98» انخفاضا من 2.16 درهم خلال مارس الجاري إلى 1.91 درهم بدءا من أبريل المقبل بتراجع يبلغ 25 فلسا وبنسبة بلغت 11.5%.

وتراجع سعر لتر البنزين «خصوصي 95» من 2.04 درهم إلى 1.80 درهم، بانخفاض قيمته 24 فلسا بنسبة 11.7%.

وانخفض سعر لتر الديزل من 2.25 درهم خلال الشهر الجاري إلى 2.06 درهم اعتبارا من بداية أبريل المقبل، بتراجع قيمته 19 فلسا بنسبة 8.4%.

يذكر أن أسعار الوقود في الإمارات التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.