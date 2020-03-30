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البترول توقف قراءة عدادات الغاز من داخل المنازل مؤقتا وتتيح طرقا ميسرة

02:32 م الإثنين 30 مارس 2020
البترول توقف قراءة عدادات الغاز من داخل المنازل مؤقتا وتتيح طرقا ميسرة

غاز المنازل

كتب- مصطفى عيد:

قال وسيم وهدان رئيس شركة بتروتريد، إنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد سيتم إيقاف أخذ قراءة عدادات الغاز الطبيعي من داخل المنازل مؤقتا وسيكتفى بالمرور للتحصيل من الخارج فقط حرصا على الصحة العامة.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، أضاف وهدان أنه سيتم استخدام عدة طرق ميسرة لإدخال قراءة عداد الغاز وتسديد قيمة الفاتورة.

وذكر وهدان أن هذه الطرق الميسرة تتمثل في الآتي:

1- استخدام موقع الشركة لتسجيل القراءة https://www.petrotrade.com.eg/web/enq.html

2- استخدام موقع الشركة للسداد https://www.petrotrade.com.eg/web/paymentb.html

3- السداد عن طريق منافذ البيع أو التجار الذين يحملون العلامات التالية (فوري- ممكن- بي- مصاري- خدماتي- أمان).

4- عن طريق الفون كاش لعملاء البنك الأهلي المصري.

5- عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي على الموبايل (5727)، والأرضي (09000727) لتسجيل قراءة العداد، ومعرفة قيمة الفاتورة فقط، وسيتم تفعيل خدمة التحصيل قريبا.

6- تسجيل القراءة عن طريق خط خدمة العملاء بالشركة من أي محمول على (1122).

وسيم وهدان شركة بتروتريد قراءة عدادات الغاز عدادات الغاز

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