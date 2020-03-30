أسهم يوفنتوس الإيطالي تقفز بعد اتفاق تخفيض رواتب اللاعبين بسبب كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

قفز سهم نادي يوفنتوس الإيطالي، في البورصة الإيطالية، اليوم الاثنين، بنسبة تخطت 5%، مع إعلان النادي التوصل لاتفاق لخفض مرتبات لاعبيه على خلفية توقف النشاط الرياضي بإيطاليا بسبب فيروس كورونا.

ومع بداية تعاملات الأسبوع الجاري في إيطاليا،اليوم، ارتفع سهم يوفنتوس إلى 0.77 سنت ليرتفع بنسبة 5.07%.

وأعلن يوفنتوس يوم السبت الماضي، توصله لاتفاق مع المدرب ماوريتسيو ساري ولاعبي الفريق الأول بتخفيض رواتبهم وتوفير حوالي 90 مليون يورو عن السنة المالية 2019-2020.

وتوقفت مسابقات كرة القدم في أغلب دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا وسط شكوك حول موعد استئناف النشاط خاصة أن إيطاليا من أكثر دول العالم تضررا بالوباء.

وقال يوفنتوس في بيان عبر موقعه على الإنترنت إنه توصل لاتفاق بتخفيض الرواتب خلال أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو 2020 واتفق على مبالغ تعويضهم عن رواتب تلك الفترة.

يذكر أن 3 من لاعبي يوفنتوس أصيبوا بفيروس كورونا وهم باولو ديبالا ودانييلي روجاني وبليز ماتودي.

وبحسب بيان النادي فإنه سيستكمل إجراءات الاتفاق مع اللاعبين والمدرب في الأسابيع المقبلة.

ونقلت وكالة رويترز عن تقارير صحفية إيطالية أن المدافع المخضرم جيورجيو كيليني كان وراء إقناع اللاعبين بتلك الخطوة بينما قالت وسائل إعلام إن نجم الفريق، كريستيانو رونالدو وافق على التضحية بمبلغ 3.8 مليون يورو من راتبه السنوي.

ويأتي هذا الاتفاق بعد قرار نادي أتليتيكو مدريد الإسباني بخفض رواتب لاعبيه والجهاز الفني لتخفيف العبء المالي على النادي، وسبق لأندية كبيرة أخرى تخفيض رواتب اللاعبين مثل العملاق برشلونة.