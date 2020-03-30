بنك مصر: 11.3 مليار جنيه مبيعات شهادة الـ 15% حتى الآن

كتبت- منال المصري:

قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن إجمالي مبيعات شهادة الادخار لأجل عام واحد ذات العائد 15% بلغت 11.3 مليار جنيه خلال أسبوع من بدء طرح الشهادة.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، يوم الأحد قبل الماضي، طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

وذكر طارق عامر محافظ البنك المركزي في تصريحات تلفزيوينة أمس أن إجمالي مشتريات شهادة الـ 15% بلغت حوالي 30 مليار جنيه.

وكان بنك مصر قال في بيان سابق له، إنه يمكن لعملاء البنك الحاليين شراء الشهادات من خلال مركز الاتصال (19888)، والإنترنت والموبايل البنكي "BM Online"، مؤكدا أن شراءها متاح لعدة أشهر مقبلة، وذلك حرصا من البنك على عدم التكدس في فروعه وتفعيلا لمبادرة "احمي نفسك.. احمي بلدك".

وبحسب البنك، فإنه فيما يتعلق بالعملاء الجدد يتم التحويل من بنك العميل إلى بنك مصر على رقم حساب سيتم إرساله لجميع البنوك العاملة في مصر مع التأكيد على إضافة الغرض من التحويل ربط شهادة ابن مصر ورقم بطاقة العميل ورقم محمول العميل، على أن لا يتم قبول التحويل دون البيانات المطلوبة.

وأضاف أنه سيتم إرسال رسالة تأكيد استقبال الطلبات في اليوم التالي، مشيرًا إلى أنه لا يقبل الإيداعات النقدية لربط الشهادات.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.