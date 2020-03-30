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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم 30-3-2020

11:16 ص الإثنين 30 مارس 2020
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم 30-3-2020

سوق أسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي بين 29 و35 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 50 و60 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و80 جنيها، وسعر كيلو السبيط الكاليماري بين 110 جنيهات و160 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك السمك البلطي السمك البوري السمك الفليه البلطي السمك المكرونة

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