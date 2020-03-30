بنك مصر يتيح شراء الشهادة 15٪؜ من ماكينات ATM أو عبر الواتس آب

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك مصر على موقعه الإلكتروني، عن إدراج خدمة شراء الشهادة 15% من ماكينات الصراف الآلي” ATM”، وعبر تطبيق الواتس آب أمام أي عميل من عملاء بنك مصر.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، من الأسبوع الماضي طرح شهادة الادخار الجديدة ذات أجل عام واحد بعائد 15% هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيًا، أي من خلال خدمات الإنترنت بانكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصًا من البنكين على عدم التكدس في فروعه.

وبحسب البنك فإنه أدرج خدمة شراء الشهادة من ماكينات الصراف الآلي ضمن اختيارات الخدمات التي يقدمها البنك حيث يستطيع العميل تحديد قيمة شراء الشهادة من حسابه كما يرغب دون قيود، أو تقديم طلب شراء الشهادة من على تطبيق الواتس آب.

وقال البنك في بيان سابق إنه يمكن لعملاء بنك مصر شراء الشهادات أيضا من خلال مركز الاتصال 19888، والإنترنت والموبايل البنكيBM Online، ومتاح شرائها لعدة أشهر قادمة، وذلك حرصا من البنك على عدم التكدس في فروعه وتفعيلا لمبادرة "احمي نفسك .. احمي بلدك".

وبحسب البنك فإنه فيما يتعلق بالعملاء الجدد يتم التحويل من بنك العميل إلى بنك مصر على رقم حساب سيتم إرساله لجميع البنوك العاملة في مصر مع التأكيد على إضافة الغرض من التحويل ربط شهادة ابن مصر و رقم بطاقة العميل و رقم محمول العميل) على أن لا يتم قبول التحويل دون البيانات المطلوبة.

وأضاف أنه سيتم إرسال رسالة تأكيد استقبال الطلبات في اليوم التالي، مشيرًا إلى أنه لا يقبل الإيداعات النقدية لربط الشهادات.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر. ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة. ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقا لقواعد الاستراداد والشروط والأحكام المنظمة.