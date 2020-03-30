الحكومة تلزم شركات المستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها للصحة لمدة 3 أشهر

كتب-عبدالقادر رمضان:

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها وفقاً لتعاقداتها مع وزارة الصحة والسكان وهيئاتها وجهاتها التابعة والمستشفيات الجامعية إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وبحسب صحفي من الوزارة اليوم الاثنين فإن هذه المنتجات هي (البدل الواقية -جوانتيات لاتيكس -ماسك جراحى-ماسك N 95- قناع واقى، نظارة واقية).

ونص القرار على إلزام المصانع والشركات والجهات الموردة للمستلزمات الوقائية والملتزمة بعقود توريد مع وزارة الصحة والسكان وجهاتها وهيئاتها التابعة وكذلك المستشفيات الجامعية بتوريد تلك الأصناف للهيئة المصرية للشراء الموحد.

وقال البيان إن القرار تضمن وقف أي إجراءات قانونية قد تنشأ عن عدم توريد المصانع والشركات للمستلزمات الطبية الواردة بهذا القرار بشكل مباشر للمستشفيات الجامعية بشرط تقديم ما يثبت توريدها لباقي الكميات السابق المتعاقد عليها لصالح الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

واستثنى القرار التوريدات الخاصة بالقوات المسلحة المصرية وهيئة الشرطة، وفقا للبيان.

وقالت نيفين جامع في البيان إن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لتوفير إحتياجات القطاع الطبي من هذه المنتجات وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية التي أقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعقدت جامع اجتماعا موسعا منذ يومين مع ممثلي عدد من الجهات الحكومية والرقابية المعنية الى جانب رؤساء عدد من ممثلى شركات المستلزمات الطبية في مصر، بحسب البيان.

وقالت إن تم الإتفاق على ضرورة وضع آلية فعالة لضمان توريد الكميات اللازمة من المستلزمات الطبية لتلبية احتياجات القطاع الطبي في مصر من خلال تحديد جهة واحدة لاستلام كافة الكميات المنتجة من المصانع وهي الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

وأضافت أن الهيئة ستتولى بدورها التوريد لكافة المستشفيات الحكومية والجامعية وهو الأمر الذي يسهم في ضمان تلبية احتياجات المستشفيات من هذه المنتجات خاصة في ظل زيادة معدلات الطلب خلال هذه المرحلة الدقيقة.

ونقل البيان عن اللواء، بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي- خلال الاجتماع- قوله إن الهيئة تضطلع بدور محوري في توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لجميع الجهات الحكومية في الوقت المحدد لذلك ووفقا للمواصفات والمعايير المحددة في هذا الشأن، وذلك تلبية لاحتياجات تلك الجهات، وسعياً لتقديم خدمات صحية وطبية لائقة بالمواطنين.

وأضاف زيدان أن هناك لجنة دائمة تعمل على مدار اليوم بمقر الهيئة تقوم باستلام المنتجات الطبية من الشركات وفحصها بالمخازن تمهيداً لتوزيعها على المستشفيات، مشيراً إلى أن الهيئة ستتولى استلام المنتجات مع ضمان سرعة سداد مستحقات الشركات.