الملا يكلف العليا للتكرير بمراجعة تأثير كورونا على المشروعات الجديدة

كتب- مصطفى عيد:

كلف طارق الملا وزير البترول، اللجنة العليا لمشروعات التكرير، بمراجعة الموقف التنفيذي لكافة مشروعات التكرير الجديدة الجاري تنفيذها حاليا، وتأثير الوضع الراهن لفيروس كورونا المستجد على البرامج الزمنية للتنفيذ، فضلاً عن الإجراءات التي ستتم لمواجهة تداعيات هذا الوضع الطارئ.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، عبر الفيديوكونفرانس، لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2019، بمشاركة عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونيرمين عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأكد الوزير أهمية الاستمرار في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع البترول على المدى المتوسط لزيادة قدرات مصر في صناعة تكرير البترول من خلال إنشاء معامل تكرير جديدة، ودعم المعامل الحالية بتوسعات ووحدات إنتاجية جديدة.

وقال إن المعامل الجديدة والتوسعات ستسهم في استمرار تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والقطاعات التنموية من كافة أنواع الوقود البترولي والمنتجات البترولية.

وأضاف الوزير أن الخطة الحالية تركز بشكل رئيسي على زيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات عالية الجودة وخاصة السولار والبوتاجاز والبنزين عالي الأوكتين لتقليص الكميات التي يتم استيرادها تلك المنتجات الحيوية لتلبية الطلب المحلي بما يؤدي إلى تقليل أعباء الاستيراد جزئيا من على كاهل الموازنة العامة للدولة.