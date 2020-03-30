ميدور للتكرير: حققنا أعلى إيرادات سنوية في 5 أعوام بقيمة 2.4 مليار دولار

كتب- مصطفى عيد:

قال جمال القرعيش رئيس شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، إن الشركة نجحت في التعامل مع التقلبات التي شهدتها أسواق البترول العالمية محققة خلال عام 2019 أعلى إيرادات لها منذ 5 سنوات بقيمة 2.4 مليار دولار، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وأضاف القرعيش أن معمل ميدور ساهم بنحو 61% من إنتاجه في تلبية جانب مهم من احتياجات السوق المحلي بما يصل قيمته إلى 1.3 مليار دولار، كما تمكن من تصدير منتجات بترولية عالية الجودة للأسواق العالمية بقيمة 1.1 مليار دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة ميدور، عبر الفيديوكونفرانس، لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2019، وذلك برئاسة طارق الملا وزير البترول، وبمشاركة عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونيرمين عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.

وذكر القرعيش أن الشركة نجحت في إنتاج نحو 5.1 مليون طن من المنتجات البترولية عالية الجودة خلال عام 2019 من خلال تكرير 38.7 مليون برميل خام محققة أعلى معدل إنتاج للسولار منذ بدء تشغيل المعمل بواقع 2.5 مليون طن والذي يمثل نحو 50% من إجمالي إنتاج المعمل الحالي من المنتجات البترولية.

وفيما يتعلق بمشروع التوسعات الجديدة لمعمل ميدور لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60% والبالغ استثماراته 2.3 مليار دولار، أوضح القرعيش أن ميدور تمكنت من وضع المشروع حيز التنفيذ بعد استيفاء إجراءات التمويل مع البنوك الممولة للمشروع.

وأشار إلى أن الشركة رفعت من حجم المكون المحلي بالمشروع خاصة بعد إسناد بعض أعمال التصنيع والتوريد لشركة بتروجت الذراع التنفيذي لقطاع البترول بقيمة 8.2 مليون دولار.

وقال القرعيش إن شركته نجحت في مضاعفة رأسمالها من أجل مشروع التوسعات، حيث ضخ المساهمون 440 مليون دولار من قيمة الزيادة طبقاً للجدول الزمني المحدد في هذا الشأن، مشيرا إلى سداد ميدور نحو 2 مليار جنيه ضرائب ورسوم لخزانة الدولة منذ إقرار خضوعها للضرائب.