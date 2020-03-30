البورصة تواصل الانخفاض مع بداية تعاملات الاثتين

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.93% إلى مستوى 9669 نقطة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.57%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات أمس الأحد، بنسبة 1.54%، إلى مستوى 9760 نقطة.