البورصة تواصل الانخفاض مع بداية تعاملات الاثتين
10:11 ص الإثنين 30 مارس 2020
كتبت- شيرين صلاح:
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.93% إلى مستوى 9669 نقطة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.
بينما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.57%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات أمس الأحد، بنسبة 1.54%، إلى مستوى 9760 نقطة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
609
عدد المصابين
-
132
عدد المتعافين
-
40
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
708020
عدد المصابين
-
150734
عدد المتعافين
-
33529
عدد الوفيات
إعلان