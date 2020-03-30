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البورصة تواصل الانخفاض مع بداية تعاملات الاثتين

10:11 ص الإثنين 30 مارس 2020
البورصة تواصل الانخفاض مع بداية تعاملات الاثتين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.93% إلى مستوى 9669 نقطة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.57%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات أمس الأحد، بنسبة 1.54%، إلى مستوى 9760 نقطة.

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