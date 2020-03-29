تفاصيل قرار المركزي بوضع حد أقصى للسحب والإيداع (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

أصدر البنك المركزي، اليوم الأحد، تعليمات بوضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك، وماكينات الصراف الآلي "ATM"، مستثنيا منها بعض الفئات والعمليات.

وقال المركزي في بيان له، إن هذه التعليمات تأتي في إطار الحرص على سلامة العملاء والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، ولضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، وفي ضوء رصد البنك ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز التفاصيل المتعلقة بهذا القرار، بحسب ما قاله البنك المركزي.