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جمعية رجال الأعمال تطالب البنك المركزي بإلغاء القيود على سحب الأموال

05:39 م الأحد 29 مارس 2020
جمعية رجال الأعمال تطالب البنك المركزي بإلغاء القيود على سحب الأموال

البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

أرسلت جمعية رجال الأعمال المصريين، خطابا للبنك المركزي، من أجل إلغاء القيود الخاصة بسحب الأموال من البنوك، بالنسبة للشركات، على غرار إلغائها بالنسبة للإيداع.
وقالت الجمعية في بيان حصل عليه مصراوي، إنها تطالب بإلغاء الحدود التي فرضها المركزي على السحب للشركات، تجنبا للآثار السلبية التي ستنتج عنه وخاصة بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، ومنها: الزراعة، والإنتاج الزراعي، والتصنيع الغذائي، والمقاولات، والتصدير وغيرها.
وأوضح عيسي أن تطبيق هذا القرار سيكون له أضرار كثيرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي تعتمد في نشاطها علي توريدات يومية لضمان استمرار العمليات الإنتاجية، والصناعية، والإنشائية، وأيضا الحاجة إلى عمالة يومية غير منتظمة ليس لديهم حسابات بنكية، ويتم التعامل معهم على الأساس النقدي.

وأقر البنك المركزي اليوم الأحد حدودًا جديدة للسحب والإيداع للأفراد والشركات لتتراوح بين عمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه، والحد الأقصى للسحب والإيداع اليومي من فروع البنوك بعد القرار 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات باستثناء الشركات من حد السحب اليومي لصرف الرواتب للعاملين.
وألغى المركزي الحد الأقصى للإيداع بالنسبة للشركات، مع استمراره بالنسبة للسحب.

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البنك المركزي جمعية رجال الأعمال سحب الأموال

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