وزير البترول يعتمد نتائج أعمال "إيبروم" عبر الفيديوكونفرانس

كتب- مصطفى عيد:

قال أمجد الأحمدي رئيس الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات "إيبروم"، إن الشركة نجحت خلال العام الماضي في تحقيق أعلى معدلات الأداء والمحافظة على الأصول بمواقع عملها المختلفة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وأضاف الأحمدي أن الشركة نجحت فى التشغيل التجريبي لمشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد، ورفع كفاءة العديد من الوحدات الإنتاجية بشركتي ميدور وإيلاب، والاستمرار في تقديم الدعم الفني لشركة أموك ومشروع التوسعات الجديدة بميدور.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة لشركة "إيبروم" لاعتماد نتائج أعمال عام 2019، برئاسة طارق الملا وزير البترول، وبحضور عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار الأحمدي إلى قيام الشركة بالإشراف وإدارة الأرصفة البحرية في موانئ الدخيلة والإسكندرية والسخنة (سونكر)، كما تقوم الشركة بتقديم الدعم والخدمات الفنية للشركات داخل وخارج القطاع مثل شركات الإسكندرية للبترول، والعامرية للبترول، والسويس لتصنيع البترول، وأسيوط لتكرير البترول، وشيفرون، وسيدي كرير لإنتاج الكهرباء.

وذكر أنه بالتعاون مع شركة إنبي تشارك إيبروم في مشروع تحسين إنتاج البنزين بأسيوط، ومشروعات التطوير بمواقع شركة بدر الدين.

وأوضح الأحمدي أن الشركة اعتمدت على التخطيط الجيد والعمل الجاد للعاملين لتنفيذ التطويروالتحديث، وإعداد الكوادر البشرية المتخصصة في عمليات تكرير وتصنيع البترول وصناعة البتروكيماويات وهو ما يظهر في نجاح التشغيل الاقتصادي لجميع الوحدات الإنتاجية والمرافق والتسهيلات بمواقع الشركة المختلفة.

وأكد تطبيق الشركة أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى الخطوات السريعة للشركة في التحول الرقمي وحرص الشركة على إتخاذ إجراءات فعلية وخطوات جادة لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية.

وفي إطار استراتيجية مصر ٢٠٣٠ لتحسين الأوضاع الاقتصادية ومشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذي يشمل 7 برامج رئيسية، أوضح الأحمدي أن شركة إيبروم تشارك في جميع هذه البرامج ومنها برنامج التحول الرقمي، وبرنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة لتعظيم الاستفادة من العنصر البشري.

ومن جانبه، أكد وزير البترول أهمية الاستفادة من إمكانيات وقدرات وخبرات شركات البترول المصرية وخاصة المتخصصة في مجالات التشغيل والصيانة والذي يعتبر تخصصا متميزا.

وشدد على أهمية العمل على التطوير المستمر لقدرات وإمكانات تلك الشركات من خلال إعداد كوادر فنية ورفع كفائتها، مع الالتزام بتطبيق كافة المعايير العالمية لنظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية بما يؤهلها للفوز بعقود جديدة داخل مصر وخارجها.

وأشاد وزير البترول بما تقوم به إيبروم من تقديم خدمات الدعم الفني في مجال ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركات قطاع البترول، وفقا للبيان.