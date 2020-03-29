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إلغاء مجازاة مدير معهد السكر لعدم تقديم مستندات فساد وإهدار المال العام

03:21 م الأحد 29 مارس 2020
إلغاء مجازاة مدير معهد السكر لعدم تقديم مستندات فساد وإهدار المال العام

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية المتضمن وقف مدير عام المعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء، لمدة ٣ أشهر لمصلحة التحقيق الذي يجرى معه، بشأن ما نُسب إليه من مخالفات إهدار مال عام وفساد مالي بالمعهد.

ورفضت المحكمة طلب الطاعن تعويضه مبلغ ٤٥٠ ألف جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من هذا القرار، تمثلت في الإساءة لسمعته لنشر هذا القرار في وسائل الإعلام المختلفة.

وثبت لدى المحكمة، أن الطاعن صدر قرار ضده بوقفه عن عمله كمدير للمعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء ندبًا من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن العمل لمدة ٣ أشهر مع صرف نصف الأجر، وتضمن القرار أن ذلك بسبب مخالفات إهدار المال العام والفساد الإداري والمالي بالمعهد.

ولم تقدم الجامعة التابعة للمعهد أية مستندات تبين ماهية المخالفات التي ادعت ارتكاب الطاعن لها، حتى يكون في إمكانية المحكمة أن تراقب سبب قرار وقفه عن العمل، وما إذا كان استمرار الطاعن في عمله له تأثير على مجريات التحقيق بشأن هذه المخالفات من جهة، كما لم تقدم أية مستندات تفيد بدء التحقيق معه بشأن المخالفات من جهة أخرى، ومن ثم يصبح القرار الصادر بوقفه عن العمل احتياطيًا مصاب بعدم المشروعية ويجب إلغاؤه.

المحكمة التأديبية النيابة الإدارية إهدار المال العام مستندات فساد معهد السكر

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