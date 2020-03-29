ما هي الجهات والتعاملات المستثناة من حدود السحب والإيداع الجديدة بالبنوك؟

كتبت-منال المصري:

كشفت بيانات للبنك المركزي المصري عن الجهات المستثناة من حدود السحب والإيداع الجديدة بالبنوك.

وأقر البنك المركزي اليوم الأحد حدودًا جديدة للسحب والإيداع للأفراد والشركات.

ووضع البنك المركزي حدا يوميا لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه.

وأصبح الحد الأقصى للسحب والإيداع اليومي من فروع البنوك بعد القرار 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.

وبحسب بيانات حصل عليها مصراوي فإن هذه القرارات لا تنطبق على الفئات التالية:

1- لا يتم تطبيق هذه التعليمات على إيداعات ومسحوبات القوات المسلحة وشركاتها.

2- الإيداعات الحكومية (كهرباء –غاز- مياه- بترول) يتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الإلتزام بحد الصرف النقدي اليومي.

3- يتم قبول إيداعات الشركات قطاع عام / خاص بدون حدود قصوى مع الإلتزام بحدود الصرف.

4- تقبل الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أي حدود قصوى.

5- في حال تجاوز أي شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه يتم صرف فقط 10 آلاف جنيه نقدًا والباقي أما أن يفتح حساب للعميل أو يحول باقي المبلغ لحسابه في بنك آخر بدون عمولة أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام.

6- يسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان بدون حدود قصوى.

7- يسمح للعملاء بسداد أي إلتزامات عليه (اعتمادات- خطابات ضمان- إلخ).