الصناعة تفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات الأقمشة القطنية لمدة عام

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة بواقع 3 آلاف جنيه للطن لمدة عام.

وقال بيان من الوزارة اليوم الأحد إن القرار استثنى قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز.

ونص القرار على أن يتم فحص الرسائل المصدرة من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز والبوليستر من خلال لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك للتأكد من عدم احتوائها على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية أو القطنية المخلوطة، بحسب البيان.

ونص القرار على عدم سريان هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقالت أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن القرار يستهدف توفير احتياجات المصانع التي تعمل في مجال إعادة تدوير القصاصات بأسعار مناسبة، مشيرة إلى أن القرار يسهم في تعميق الصناعة الوطنية في هذا القطاع.

وأضافت الوصال أن القرار تم إصداره بعد استطلاع رأي المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية وجمعية رجال الأعمال المصريين.

وسيتم مراجعة القرار سنوياً لتقرير مدى إمكانية استمراره أو تعديله، بحسب البيان.