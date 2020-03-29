البنك المركزي يلغي الحد الأقصى لإيداع الأموال للشركات والتجار

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، إن المركزي قرر إلغاء الحد الأقصى للإيداع بالنسبة للشركات، لتوفير نوع من المرونة في التعامل مع الشركات والتجار وتسهيل أعمالهم.

واشار المصدر إلى أنه بالنسبة لسحب النقد للشركات، فإنه سيكون على حسب طبيعة النشاط.

وأضاف أنه أبقى على حدود السحب والإيداع كما هي بالنسبة للأفراد، دون تغيير.

وكان البنك المركزي قرر وضع حد يومي مؤقت لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات، مع استثناء سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.

وقال المركزي، في بيان له اليوم الأحد، إنه قرر أيضا كذلك وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن من المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.

وأضاف المركزي أن القرار يأتي في إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.