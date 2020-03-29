كيف تصرف حوالات أو شيكات بأكثر من 10 آلاف جنيه بعد حدود السحب الجديدة؟

كتبت منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، إنه إذا رغب أحد عملاء البنوك في صرف شيك أو حوالة بقيمة أكبر من 10 آلاف جنيه من أحد فروع البنوك، يمكنه فقط صرف الحد الأقصى للسحب، مع إضافة باقي المبلغ لحسابه، أو تحويله لحساب في بنك آخر، أو إضافة المبلغ على كارت السحب الخاص به.

يأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي، اليوم الأحد، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك لفترة مؤقتة بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات، مع استثناء سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.

كما قرر البنك أيضا وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه، بحسب بيان من البنك.

وأشار المصدر بالمركزي إلى أن المركزي وضع حدودا على السحب والإيداع النقدي "الكاش" فقط وليس التحويلات والمشتريات الإلكترونية، بهدف التقليل من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد باعتبار "البنكنوت" إحدى الوسائل الناقلة للفيروس.

ويأتي قرار البنك المركزي بوضع حد أقصى للسحب والإيداع في إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين، والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة، وفقا لبيانه اليوم.

وذكر البنك أن القرار يأتي بهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاما بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.

ودعا البنك المركزي المواطنين إلي تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية، ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع، وذلك حرصا من البنك على سلامة الجميع.