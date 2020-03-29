البورصة تنتهي من تطوير نظام للتصويت الإلكتروني لمساهمي الشركات

كتب-عبدالقادر رمضان:

انتهت شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) التابعة للبورصة المصرية من تطوير نظام للتصويت الإلكتروني يمكن مساهمي الشركات من التصويت عن بعد، بحسب بيان صحفي من البورصة اليوم الأحد.

وقال البيان إن الشركة مصر لنشر المعلومات، عملت منذ فترة على تطوير النظام في إطار دعم توجه الدولة المصرية نحو عملية التحول الرقمي، والمساهمة بشكل ملحوظ في تسريع إجراءات اعتماد قرارات مجالس إدارات الشركات وجمعياتها العمومية، وهذا بدوره سيوفر الوقت والجهد والتكلفة.

وبحسب البيان فإن تطوير النظام، جاء في إطار قرار منع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أنه تم تسريع إجراءات الانتهاء منه وتفعيله وكذلك الحصول على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية وموافقة الهيئة العامة للاستثمار على تفعيل التطبيق الإلكتروني للتصويت المطور من قبل شركة مصر لنشر المعلومات.

وسيستخدم التطبيق في عقد اجتماعات مجالس الإدارة واجتماعات الجمعيات العامة للشركات، وذلك في إطار حرص إدارة البورصة المصرية وشركاتها التابعة على الحد من التجمعات في إطار دعم ومساندة جهود الدولة في الحد من التجمعات والمحافظة على صحة المساهمين وكذلك أعضاء مجلس إدارة الشركات المصرية.

وقال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في البيان إنه وجه بإنشاء وتطوير هذا التطبيق الفعال، مؤكدا أن نظام التصويت الإلكتروني سيسهل المشاركة بفاعلية في اجتماعات مجالس الإدارة، واجتماعات الجمعيات العامة والتعليق على كل بند من بنود جدول أعمال الاجتماع.

وذكر المهندس ياسر الالايلي العضو المنتدب للشركة أن التطبيق الإلكتروني الجديد يستخدم أعلى المعايير الأمنية في حماية المعلومات مستخدما أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا متسقاً مع أفضل المعايير العالمية.

وبحسب البيان فإن قانون 159 لسنة 1981 المنظم لشركات المساهمة، استحدث في تعديلات الأخيرة جواز استخدام الشركات المودع أسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزي للأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات جمعياتها العامة والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في تلك الجمعيات.

فيما نظمت اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان إجراءات تنظيم آلية الجمعيات العامة إلكترونياً والتصويت عن بعد خلال خمسة أيام عمل سابقة على موعد الجمعية ، انتهاءً بإعداد ملف الكتروني نهائي بنتائج التصويت، بحسب البيان.

وقال البيان إنه من شأن النظام الجديد "E-Magles" أن يسهم في الآتي:

1- ‏تجنب التجمعات الكبيرة للشركات التي بها أعداد كبيرة من المساهمين.

2- مساعدة المساهمين الأجانب في تجنب السفر والاعتماد على التصويت عن بعد.

3- إقامة اجتماعات مجالس الإدارة في موعدها بشكل يضمن صحة انعقادها.

4- يمكن نظام التصويت الالكتروني الجديد كل مساهم من التصويت الإلكتروني على كل قرار في الجمعية و كذا التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة

5- ‏يضمن النظام الجديد سرية المعلومات والتحقق من شخصية كل مساهم قبل السماح له بالتصويت، وأيضا التأكد على سبيل الحصر من حضور المساهمين، لضمان صحة قرارات الجمعية.

6- يسمح النظام أيضاً بالحضور الفعلي خلال يوم عقد الجمعية مع الأخذ في الاعتبار بنتائج تصويت الأشخاص الذين صوتوا عن بعد.

7- يتيح عمل تقارير وافية بنتائج التصويت تتضمن عدد الحضور ونوعية التصويت إذا كان بالحضور الفعلي أو الإلكتروني.

وفيما يتعلق بمتطلبات النظام، فالمطلوب أن يقوم ممثل الشركة الراغبة في استخدام النظام أن يقوم بتحميل ملف يتضمن قائمة ببيانات المساهمين بعد الحصول عليه من (شركة مصر للمقاصة) في صيغة) (excel‏ ونسخة مطبوعة معتمدة (pdf) ومطابقة النسختين.

ودعا البيان الشركات الراغبة في الاشتراك بنظام التصويت الإلكتروني، يرجي التكرم باستخدام اللينك التالي:

https://emagles.gr8.com/