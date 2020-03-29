البورصة تنخفض 1.2% مع بداية تعاملات الأحد

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.2% إلى مستوى 9794 نقطة مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.18%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 0.48%، إلى مستوى 9913 نقطة.