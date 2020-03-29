البورصة تنخفض 1.2% مع بداية تعاملات الأحد
10:17 ص الأحد 29 مارس 2020
كتب- مصطفى عيد:
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.2% إلى مستوى 9794 نقطة مع بداية تعاملات اليوم الأحد.
بينما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.18%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 0.48%، إلى مستوى 9913 نقطة.
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