أكبر منتج قفازات في العالم يتوقع عجزا مع تصاعد حرب كورونا

القاهرة- وكالات:

تتوقع شركة توب جلوف الماليزية، التي تصنع واحدا من كل خمسة قفازات عالميا، عجزا في منتجها مع ارتفاع الطلب من أوروبا والولايات المتحدة بسبب اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا بما يفوق طاقتها.

وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ليم وي تشاي لوكالة رويترز اليوم الأحد إن الشركة مددت فترات التسليم لمواجهة زيادة الطلب.

وقال ليم إن الشركة تلقت طلبيات في الأسابيع القليلة الماضية من أوروبا والولايات المتحدة بصفة أساسية تصل لمثلي طاقتها تقريبا. وتستطيع توب جلوف إنتاج 200 ألف قفاز من المطاط الطبيعي والصناعي يوميا.

ويبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا أكثر من 600 ألف في 202 دولة ومنطقة. وتقدمت الولايات المتحدة على الصين من حيث عدد الإصابات. ومازالت أوروبا تسجل أكبر عدد من الوفيات.

وتابع ليم ”بالطبع ثمة عجز. يزيدون الطلبيات بنسبة 100% ويمكننا زيادتها 20% فقط، لذا ثمة عجز بين 50 و80%"

وتابع أن زخم المشتريات الاستثنائية قد يستمر لثلاثة أشهر أخرى لكن من المنتظر أن يظل الطلب قويا لمدة تصل إلى تسعة أشهر حتى مع بدء تباطؤ الطلب قليلا من آسيا.

ولمواجهة هذا الوضع، عدلت الشركة فترة التسليم من 30 يوما لتصل إلى 150 يوما.

وقال ليم إن الشركة تعمل على ضمان حصول جميع العملاء على حصة عادلة من القفزات الإضافيةالتي يجري تسليمها.

وأضاف أنها تضيف أجهزة تصنيع جديدة كل أسبوع ويمكنها زيادة الإنتاج بما يصل إلى 30%.