سيراميك الجوهرة: خفض أسعار الغاز والكهرباء يقلل جزئيا تكاليف الإنتاج

كتبت-ياسمين سليم:

قالت شركة العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة) إن قرار خفض أسعار الغاز الطبيعي للصناعة سيساهم في تخفيض جزئي لتكاليف الإنتاج.

وأضافت الشركة في بيان صحفي اليوم الأحد أنه "بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء في 17 مارس الجاري بشأن تخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعة ليصبح 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وكذا خفض أسعار الكهرباء للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش".

وتتوقع الشركة أن يساهم ذلك القرار في تخفيض جزئي لتكاليف الإنتاج بواقع 2.95% تقريبًا للمتر المربع من المنتج.