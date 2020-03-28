وصلت لأقل مستوى في 4 سنوات.. أسعار الفائدة للشهادات متغيرة العائد بـ12 بنكًا

كتبت- منال المصري:

سجلت الفائدة على الشهادات ذات العائد المتغير أكبر انخفاضا لها في 4سنوات تقريبا بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة منذ أسبوعين.

وقرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض وجاء ذلك في ضوء التطورات والأوضاع العالمية.

وتعد الشهادات متغيرة العائد أحد الأوعية الادخارية التي تقدمها البنوك للعملاء وتكون مرتبطة بمتوسط سعر الفائد بالمركزي، وهو وعاء إدخاري يجذب كبار العملاء.

ويخضع حامل الشهادات متغيرة العائد، لتقلب سعر سعر الفائدة بالارتفاع أو الإنخفاض، مع كل قرار للجنة السياسة النقدية في المركزي بخفض أو رفع الفائدة، على عكس الشهادات ذات العائد الثابت، التي يحصل حائزها على السعر المتفق علىه على مدار آجال الشهادة دون تأثر بقرار المركزي بخفض الفائدة.

ويعرض مصراوي الفائدة على الشهادات متغيرة العائد ذات العائد 3 سنوات في 12 بنكًا بعد تراجعها لأقل مستوياتها:

1-البنك الأهلي:

سجلت الفائدة 8.5%سنويا على الشهادة، يصرف العائد ربع سنوي لمدة ثلاث سنوات.

2-بنك مصر:

سجلت الفائدة 8.5% سنويا، يصرف العائد ربع سنوي لمدة ثلاث سنوات.

3-بنك القاهرة:

نسبة الفائدة 7.25% سنويا للعائد الشهري، و8.5% سنويا للعائد الربع سنوي لمدة 3 سنوات.

4-بنك الإسكندرية:

تتراوح الفائدة بين 7% للعائد الشهري، و7.25% سنويا للعائد الربع سنوي لمدة 3 سنوات.

5-البنك التجاري الدولي:

سجلت الفائدة 8.5% سنويا يصرف العائد كل 3 أشهر لمدة 3 سنوات.

6-بنك أبوظبي الأول:

تتراوح بين 8% سنويا للعائد الشهري، و8.25% سنويا للعائد ربع سنوي، و8.75% سنويا.

7-البنك العربي الأفريقي الدولي:

نسبة الفائدة تتراوح بين 8.25% سنويا للعائد الشهري، و8.5% سنويا للعائد الربع سنوي، و8.75% سنويا للعائد النصف سنوي، و9% سنويا للعائد السنوي.

8-بنك مصر إيران:

تراوحت بين 9.25% على العائد الذي يصرف شهري، 9.5% على العائد الذي يصرف ربع سنوي لمدة 3 سنوات.

9-بنك الكويت الوطني:

تراوحت بين 8.5% للعائد الشهري، و8.75% للعائد الربع سنوي لمدة 3 سنوات.

10-بنك عوده:

سجلت الفائدة 8.75% سنويا للعائد الشهري لمدة 3 سنوات.

11-البنك المصري الخليجي:

سجلت الفائدة 9.25% سنويا شهري، و9.4% سنويا ربع سنوي لمدة 3 سنوات.

12-بنك التعمير والإسكان:

سجلت الفائدة 9% سنويا للعائد الشهري لمدة 3 سنوات.