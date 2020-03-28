منصة "اسأل" تقدم استشارات طبية مجانية أونلاين حول كورونا

كتب- علاء حجاج:

أعلنتْ منصة الاستشارات الإلكترونية "اسأل" أنها ستتيح لمُستخدميها إمكانية التواصل على مدار الساعة مع الخبراء طبيين لدى المنصة للإجابة على كافة تساؤلاتهم بشأن فيروس كورونا مجاناً.

وتعتبرُ "اسأل" منصةً إلكترونية توفر لمُشتركيها خدمات الاستشارات الفورية التي تغطي طيفاً واسعاً من الموضوعات والاهتمامات والقضايا في مختلف المجالات والاختصاصات بما فيها الرعاية الصحية.

وتتيح هذه المنصة لمُستخدميها إمكانية الحصول على استشارات خبراء مُعتمدين من خلال واجهة مُراسلة (دردشة) مؤمَّنة وسهلة الاستخدام.

وقال "مدحت كرم"، الرئيس التنفيذي لشركة "أربو بلس"، المالكة لمنصة "اسأل" إن المنصة تتيح لجميع مُستخدميها إمكانية التواصل مع أي من أخصائي الرعاية الصحية المُعتمدين لدى المنصة للحصول على المزيد من المعلومات بشأن فيروس كورونا وأعراضه وسُبُل الوقاية منه.

وأكد أن الأطباء عبر المنصة مُستعدون على مدار الساعة لموافاة المُستخدمين بالمشورة والنصيحة بشأن كيفية حماية أنفسهم وأحبائهم خلال هذه الأوقات الصعبة التي نمر بها.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "أربو بلس" على السرية التامة لكافة المحادثات مع الأطباء، منوهاً بعدم الإفصاح عن هويات المُستخدمين وذلك لضمان راحتهم وحريتهم أثناء التواصل مع الخبراء والمختصين.

وستعمل منصة "اسأل" كوسيلة وصل بين المُستخدمين والأطباء الجاهزين على مدار الساعة للإجابة عن تساؤلات المُستخدمين وتبديد مخاوفهم وتصحيح أي مفاهيم ومعلومات خاطئة يتم تداولها.

كما ستتيح هذه الخدمة المجانية للمُستخدمين التحدث عن أيَّة أعراض قد يعانون منها ومتابعة حالتهم في حالة استمرار أيَّة عوارض صحية لديهم.

يُذكر أنَّ المنصة تقدم خدماتها في أكثر من 10 دولٍ من ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وليبيا وفلسطين والجزائر وتونس.

وتعمل "اسأل" على توسيع نطاق انتشارها عالمياً وتغطية مُختلف المجالات والاختصاصات، وتعزيز شبكة خبرائها لتُصبح "خبيراً افتراضياً متكاملاً"، وتوفر المنصة خدماتها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية تلبيةً لاحتياجات أوسع شريحة من المُستخدمين.