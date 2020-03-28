بأثر رجعي 5 سنوات.. تفاصيل قرار صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

كتبت- ياسمين سليم:

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد وتفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، بحسب بيان صحفي اليوم السبت من الوزارة.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم إعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس وعرضه على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وتمت الموافقة عليه.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي "ضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي".

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم تفاصيل مشروع قانون صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وهي كالآتي:

- صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من أول يوليو 2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش.

- تصرف الزيادة بالفروق المالية المستحقة بحد أقصى 5 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.

- تعديل معاشات الحالات التي انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2006 وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التي استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.

- صرف الزيادة في المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسه أو المستحقين لمعاش المتوفي بنسبة المنصرف في المعاش لكل منهم.

- صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة خمس سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون ويحدد مواعيد صرف هذا المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لجدول زمني سيتم إعلانه يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين بداية من يوليو القادم.

- تتحمل وزارة المالية التكلفة المالية لهذه الزيادات.

- عدد الحالات المستفيدة من القانون حوالي 2,4 مليون، بتكلفة 7 مليارات جنيه سنويا.



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وزارة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

