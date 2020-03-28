وزارة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إنه سيتم إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشت مع بداية شهر يوليو المقبل.

وأضافت في بيان صحفي اليوم السبت أنه تم إعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس وعرضه على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وتمت الموافقة عليه.

وتضمن مشروع القانون النص على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا أول يوليو 2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ إستحقاق المعاش، بحسب البيان.

وقالت الوزيرة في البيان إن هذه الزيادة ستصرف بالفروق المالية المستحقة بحد أقصى 5 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.

وأضافت أن هناك تنسيق دائم مع وزارة الماليه حيث أن الخزانة العامة هي التي ستتحمل التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.

وبحسب الوزيرة سيتم تعديل معاشات الحالات التي انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2006 وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التي استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي فإنه سيتم صرف الزيادة في المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسه أو المستحقين لمعاش المتوفي بنسبة المنصرف في المعاش لكل منهم.

كما سيتم صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة خمس سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون ويحدد مواعيد صرف هذا المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزرا، وفقًا لجدول زمني سيتم إعلانه يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين بداية من يوليو القادم.

يذكر أن عدد الحالات المستفيدة من القانون حوالي ٢.٤ مليون، بتكلفة 7 مليارات جنيه سنويا وسيتم صرف الفروق الدورية اعتبارا من شهر يوليو 2020، بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة 27 مليار جنيه، وفقًا للبيان.

وقالت الوزيرة إن صرف المتجمدات والزيادة لأصحاب المعاشات سيزيد من القوه الشرائية ودعم قدرة أصحاب المعاشات والمستحقين علىتحسين مستويات الاستهلاك وتوفير مستلزماتهم الحياتيه ويحسن من المستوى المعيشي لهم.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وبنسبة 80% من الأجر الأساسي.