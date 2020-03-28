تطبيق "اطلب" يدعم المطاعم بـ 10 ملايين جنيه لمواجهة فيروس كورونا

إجراءات وقائية من بنك مصر للحفاظ على العملاء والعاملين من كورونا (صور)

كتب-علاء حجاج:

أعلنت شركة "اطلب" المتخصصة في مجال طلب وتوصيل الطعام أونلاين عن رصد 10 ملايين جنيه من خلال دعم شركائها من المطاعم لتوفير أكبر عدد من العروض والخصومات.

قال سفيان المرزوقي "المدير التنفيذى" لشركة "اطلب" في بيان صحفي اليوم السبت إن المبلغ الذي رصدته الشركة خلال الفترة الماضية يساعد المطاعم على استمرارها في تقديم خدماتها وتعويض النقص الذي تواجهه بسبب تقليل عدد ساعات العمل.

بدأت "اطلب" في تنفيذ خطة العمل البديلة الخاصة بتكثيف عمل شبكة مندوبي التوصيل مجانا والتي أعدتها مسبقا استعدادا لتصعيد إجراءات الحكومة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتواصل مع كافة شركائها من المطاعم لتعميم الإجراءات الوقائية وتنفيذ خطة التوصيل فقط و ذلك طبقا لقرار الحكومة الجديد.

وأكد المرزوقي أن توافر طرق الدفع الإلكتروني من خلال التطبيق لتجنب تداول النقد الورقي وتقليل فرص انتقال العدوى امتثالا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان المصرية وذلك لتشجيع المستخدمين على الطلب دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.

يذكر أن شركة اطلب منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا قامت بتوزيع معدات وقائية على طياريها تشمل "كمامة، قفازات طبية، مطهر كحولي" وذلك لضمان وصول الطلب للمستهلك بطريقة نظيفة وآمنة والحفاظ على صحة ووقاية طياريها.

كما أجرت تدريبا استثنائيا لكافة الطيارين المتعاملين مع الجمهور بضرورة الإلتزام بتوجيهات السلامة والنظافة والوقاية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان المصرية.

شملت الحملات التوعوية التي أطلقتها الشركة حملة توعية لمندوبي التوصيل الإجراءات التي يجب أن يتخذها المندوبين أثناء عملية التوصيل مثل تعقيم اليدين قبل وبعد تسليم الطلب وترك مسافة مناسبة بينه وبين العميل لمنع حدوث أي تلامس، أيضا حملات توعوية لمستخدميها وشركائها من المطاعم.