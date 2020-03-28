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محافظ المركزي البرتغالي: اقتصادات العالم ليست مستعدة لمواجهة تداعيات كورونا

01:28 م السبت 28 مارس 2020
محافظ المركزي البرتغالي: اقتصادات العالم ليست مستعدة لمواجهة تداعيات كورونا

البنك المركزي البرتغالي

(د ب أ)

قال كارلوس كوستا، محافظ البنك المركزي البرتغالي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إنه لا يوجد اقتصاد في العالم مستعد لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال كوستا في مقابلة مع صحيفة "اسبريسو" الأسبوعية بالبرتغال: "يأتي هذا الوباء في مرحلة تراجع في الدائرة الاقتصادية، حيث تتواصل مظاهر الضعف المرتبطة بمستويات مرتفعة من المديونيات العامة والخاصة في اقتصادات مختلفة، بينها البرتغال".

وقال محافظ المركزي البرتغالي إن المخاوف قد تزداد بشأن استدامة الديون الحكومية في بعض الدول، مضيفا أن الصدمة التي سببتها جائحة كورونا قد تصل إلى الذروة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وقد يتبعها "عودة تدريجية للوضع الطبيعي" في وقت لاحق العام الجاري.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم السبت، قال كوستا إن بلاده معرضة للخطر على نحو خاص في ظل الأهمية الكبيرة للسياحة في الاقتصاد البرتغالي.

ووفقا لما قاله كوستا، للنظام المالي "دور جوهري" في حماية الشركات والأُسر من السقوط في براثن الإفلاس، عبر استخدام السيولة النقدية التي تتيحها البنوك المركزية.

وأوضح أنه "من الأفضل المخاطرة بدعم بعض الشركات الزومبي، من السماح القادرة على الاستمرار بالإفلاس."

و"شركة زومبي" هي عبارة عن شركة تحتاج لعمليات إنقاذ مال لكي تواصل عملها، أو هي شركة مدينة تستطيع سداد الفائدة على ديونها ولكن ليس سداد رأس المال.

البنك البرتغالي اقتصادات العالم فيروس كورونا البرتغال

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